Gliwice. Wielopoziomowy parking przy Instytucie Onkologii - jak z niego skorzystać, jak dojechać i ile to kosztuje? PAP Paweł Kurczonek

Parking przy Instytucie Onkologii w Gliwicach - sprawdź jak dojechać i ile kosztuje postój. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Karina Trojok / Polska Press Zobacz galerię (19 zdjęć)

Zakończyła się budowa wielopoziomowego parkingu dla pracowników i pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Będzie udostępniony dla użytkowników od 1 października. - Parking był bardzo potrzebny, pacjenci stali w kolejkach i czekali, by zwolniło się jakieś miejsce – mówi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Podpowiadamy, jak dojechać do parkingu, jak z niego skorzystać i z jakimi opłatami się to wiąże.