Gliwicka Giełda Płytowa to dobra okazja, by znaleźć poszukiwaną perełkę. Do Mrowiska przyjadą sprzedawcy z całej Polski Paweł Kurczonek

Od staroci po nowości i od ambientu do zouk. Od ABBY i AC/DC do Vadera i ZZ TOP. Od klasyki rocka i jazzu do niszowych i nieznanych wykonawców – to wszystko czeka na fanów muzyki już w najbliższą sobotę w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” w Gliwicach. Właśnie tam 19 lutego odbędzie się kolejna Gliwicka Giełda Płytowa, która będzie okazją dla kolekcjonerów, by znaleźć poszukiwaną płytę lub kasetę.