Gliwicka Giełda Płytowa w Mrowisku. Wydarzenie rozrasta się z każdą edycją, odwiedzili je sprzedawcy z całej Polski Paweł Kurczonek

Gliwicka Giełda Płytowa - winyle, kompakty i kasety magnetofonowe czekały na kolekcjonerów. Paweł Kurczonek / Polska Press

Kolejna Gliwicka Giełda Płytowa odbyła się 20 listopada w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko przy ul. Pszczyńskiej 85. Wydarzenie odwiedzili sprzedawcy z całej Polski. Gliwicka giełda i inne, jej podobne, wydarzenia, to wyjątkowa szansa dla kolekcjonerów, by znaleźć poszukiwaną perełkę lub by sprzedać niepotrzebny egzemplarz płyty. - Chciałem, żeby giełda była miejscem, w którym można usiąść, porozmawiać o muzyce, wymienić się doświadczeniami i poznać nową muzykę – opowiada Bogusław Ziębowicz, organizator giełdy.