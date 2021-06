Gliwicka karta mieszkańca. Trwają prace nad jej wprowadzeniem. Kto, na jakie zniżki będzie mógł liczyć?

Gliwicka karta mieszkańca. Co już wiadomo?

Urząd Miasta Gliwice pracuje nad uruchomieniem karty ulg dla mieszkańców. Przywileje i zniżki z nią związane mają przysługiwać wszystkim zameldowanym w Gliwicach. Powinny wejść w życie jeszcze w tym roku, choć urzędnicy szczegółów na razie jeszcze nie zdradzają. Realizacja projektu została rozłożona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024. Koszt całej inwestycji oszacowano na milion złotych.

– Kartę mieszkańca chcemy zintegrować z już funkcjonującymi programami ulgowymi. Będzie to pierwszy etap projektu. Włączone zostaną m.in. program dla rodzin Rodzina 3+, program zniżek Gliwicki Senior 60+ i 75+ oraz program lojalnościowy w miejskich obiektach – zapowiada Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pierwszy etap projektu ma zostać wdrożony jeszcze pod koniec 2021 roku.

Gliwicka karta mieszkańca. Jakich ulg możemy się spodziewać?

Czy będą to ulgi podobne do tych, jakie znamy z innych miast? – Myślę, że będą to podobne rozwiązania, aczkolwiek szczegóły jeszcze nie zostały ustalone. Musimy najpierw zająć się sprawami przetargu, samego systemu, a dopiero w dalszej kolejności podejmiemy konkretne decyzje dotyczące ulg – mówi Oryszczak.