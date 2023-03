Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa powitała wiosnę. Zobaczcie ZDJĘCIA

Uczestnicy zawodów Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej mają do wyboru dystans od 1 do 5 okrążeń po 4219,5 m każde okrążenie, czyli od 1/10 do 1/2 maratonu. Limit czasowy wynosi 3 godziny.

Organizatorem Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej jest Amatorski Klub Miłośników Biegania „Pędziwiatr” Gliwice działający przy Stowarzyszeniu Rozwoju Czechowic w Gliwicach, a hasło przewodnie to "Daj się sprowokować do walki z lenistwem!".

Wyniki Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej znajdziecie TUTAJ

Zwieńczeniem cyklu będzie Bal Zwycięzców, na których zostaną wręczone trofea najaktywniejszym zawodnikom.

Zobaczcie zdjęcia z Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej, która odbyła się w sobotę 25 marca 2023.