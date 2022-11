Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa ZDJĘCIA Listopadowa edycja pod nazwą Bieg Białej Wstążki

11. z comiesięcznych biegów w Gliwicach był inny niż pozostałe. Organizatorzy informowali:

Do zaliczenia od 1 do 5 okrążeń, pogoda nie popsuła humorów

Uczestnicy (biegacze i miłośnicy marszu Nordic Walking) tradycyjnie spotkali się na Polanie Edukacyjnej za stadionem Piasta Gliwice. Do pokonania mieli od 1 do 5 okrążeń po 4219,5 m każde. Przy niskiej temperaturze oraz w deszczowej aurze niezbędna była solidna rozgrzewka i odpowiedni strój. Jak widać na naszych zdjęciach pogoda nie popsuła humorów osób, które postanowiły spędzić część soboty.

Na mecie czekały banany, wafelki, woda i kiełbasa do usmażenia na ognisku. OPS zapewniło dodatkowe atrakcje dla najmłodszych uczestników. Organizatorem zawodów jest AKMB Pędziwiatr Gliwice. Aby otrzymać statuetkę trzeba wziąć udział w co najmniej dziewięciu startach, do których wliczał się też kwietniowy Maraton Pędziwiatra (można łączyć konkurencje).