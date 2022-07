Gliwicki Budżet Obywatelski. W dzielnicy Sośnica powstanie w tym roku nowe boisko do piłki plażowej

Gliwice Sośnica – powstanie nowe wielofunkcyjne boisko

Wcześniej w pobliżu stawu Szachta powstały dwa mniejsze boiska do siatkówki plażowej. To część zadania realizowanego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, którego kontynuacją jest budowa kolejnego obiektu. Nowe boisko będzie mieć wymiary 39x30m, a jego pole do gry – 35x26m. Mieszkańcom posłuży do gry w piłkę nożną i ręczną plażową.

Inwestycja obejmie również zazielenienie terenu przy ul. Jesiennej. Łącznie pojawi się tam 120 drzew, m.in. brzozy. Ponadto zamontowane zostaną elementy małej architektury, w tym osiem ławek. Na terenie obiektu powstaną alejki i chodnik z kostki brukowej. Przybędzie również sześć kolejnych miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osoby korzystające z boisk będą mogły bezpiecznie przechować swoje rzeczy w antywłamaniowym kontenerze, który również pojawi się przy nowym boisku. Na koniec budowy cały kompleks sportowy zostanie ogrodzony.