Gmina Mikołów bierze udział w kampanii "Ogranicz dostępność do alkoholu". To nie jedyne działania jakie podjęto w tej materii

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie przekazała informację o dołączeniu się gminy Mikołów do kampanii Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowana jest na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

"Ogranicz dostępność do alkoholu" opiera się na badaniach oraz literaturze fachowej, która opisuje metodykę działań przynoszących najlepsze efekty w walce ze spożyciem alkoholu oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych czy społecznych. Kampania skierowana jest do samorządów gminnych, które odgrywają kluczową rolę w regulowaniu dostępności alkoholu na terenach lokalnych.

- Przedmiotem kampanii są działania edukacyjne, które mają zachęcić samorządy do realnego włączenia się w działania, które na celu mają ograniczenie dostępności do alkoholu. - mówi Aleksandra Stolarska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej. - Zdecydowaliśmy o przystąpieniu do kampanii, ze względu na to, że działamy już na tej płaszczyźnie. Jako jedna z nielicznych gmin w październiku, 2018 roku, wprowadziliśmy w życie uchwałę, która ograniczyła godziny nocnych sprzedaży napojów alkoholowych. Również ustanowiliśmy ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby zezwoleń na handel takimi produktami - dodaje.