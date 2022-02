Goczałkowice i Ustroń z rządowymi dofinansowaniami do remontów dróg i infrastruktury kulturalnej? Mogą otrzymać miliony złotych

Czy miliony złotych trafią do Śląskich uzdrowisk? Rząd ogłosił nabór wniosków do czwartej edycji Polskiego Ładu, skierowanego do gmin uzdrowiskowych oraz takich, które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Na pieniądze mogą liczyć między innymi Goczałkowice-Zdrój czy Ustroń.

Budżety uzdrowiskowych miejscowości mogą się wzbogacić łącznie o siedem milionów złotych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych będących częścią Polskiego Ładu. Uzdrowiskowym gminom przysługuje prawo do złożenia dwóch wniosków w ramach programu.