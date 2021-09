Goczałkowice Zdrój. Ogrody Kapias zachwycają również u schyłku lata. Zobaczcie jak się prezentują!

Na terenie o powierzchni około czterech hektarów znajdziemy ogrody angielskie, japońskie czy skandynawskie, przez ogród romantyczny, w którym dominują róże, po ogród wiejski, gdzie cofamy się do chłopskiej zagrody sprzed stu lat.

To miejsce, które chętnie odwiedzają mieszkańcy całego województwa, szczególnie w weekendy. Widać to było także dziś i nie powinno to nikogo dziwić.