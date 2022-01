Gołębie pocztowe z całego świata po raz pierwszy zagościły w MCK w Katowicach. Setki wystawców i tysiące uczestników na targach EXPOGołębie

Targi EXPOGołębie po raz pierwszy w MCK

Przez trzy dni, od 7 do 9 stycznia, przestrzeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego wypełniło ponad 100 stoisk z nowościami produktowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami dla hodowców oraz ekspozycją gołębi pocztowych z najbardziej cenionych hodowli na świecie. Zwiedzający mieli okazję zaopatrzyć się we wszystko, co niezbędne jest w hodowli – od gołębnika i jego wyposażenia, przez odżywki, leki, karmę, środki czystości, po systemy zegarowe oraz transportowe do przewozu gołębi pocztowych.