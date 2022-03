Golec uOrkiestra z mieszkańcami Węgierskiej Górki i Lipowej pomagają Ukrainie. Dary pojechały do Żytomierza

- Widząc, co dzieje się na wschodzie, bez namysłów podjęliśmy działanie mające na celu wsparcie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zostali poszkodowani przez działania wojenne. Od 26 lutego w naszej gminie mieszkańcy jednoczą się, by zebrać potrzebne rzeczy, które zabezpieczą podstawowe potrzeby zarówno poszkodowanych jak i walczących. Nieustająco spływają do nas dary w postaci: środków czystości, leków, żywności itp - informuje Urząd Gminy w Węgierskiej Górce.