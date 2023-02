Goło i wesoło! Szczakowianka na archiwalnych zdjęciach. Iwański, Kubisz, Wawrzyczek, Kompała, Wiśniewski, Czerwiec i spółka w Zakopanem

Po słynnej aferze barażowej Szczakowianka skończyła jednoroczną przygodę z I ligą (teraz Ekstraklasą) i "z kulą u nogi" w postaci odjętych 10 punktów w sezonie 2003/2004 grała w II lidze (obecnie to I liga). Drużyna z Jaworzna zajęła 5. miejsce z 52 punktami. Gdyby dodać wspomniane 10, to miałaby tyle, co Pogoń Szczecin, która zajęła 1. miejsce!