GOPR i himalaiści uczyli, jak zachowywać się w górach. Szpilki na Giewoncie odpadają. Hipotermia, pierwsza pomoc i pakowanie plecaka. Mateusz Czajka

Jeśli ktoś nigdy nie był w górach, to po konferencji o „Bezpieczeństwie na Szczycie”, wiedział wszystko to, co każdy wybierający się na szczyty górskie wiedzieć powinien – co wziąć ze sobą do plecaka, jakie wybrać buty, jak udzielić pierwszej pomocy. Rozprawiono się także z pewnymi mitami – np. tym dotyczącym strony folii termicznej, którą powinniśmy się okryć (tak naprawdę nie ma to znaczenia).