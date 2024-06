Gorąca Miss Mundialu będzie na Euro 2024. Ivana Knoll jedzie do Niemiec i namawia do tego kibiców. Zobaczcie jej gorące zdjęcia!

Ivana Knoll to chorwacka modelka, urodzona w Niemczech, która zdobyła popularność podczas Mundialu w Katarze, kiedy okrzyknięto ją miss tej imprezy. Knoll szokowała Katarczyków odważnymi strojami podczas spotkań.

Dla fanów wybierających się na Euro 2024 do Niemiec mamy dobrą informację. Ivana Knoll, która kibicuje swojej reprezentacji, a zwłaszcza Lukowi Modriciowi, także jedzie do Niemiec. Zapewne znów będzie skupiać uwagę fotoreporterów. Czy jej ukochana reprezentacja podobnie jak w Katarze awansuje do strefy medalowej?