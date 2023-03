Gorąco na stadionie Jagiellonii. Porażka Górnika Zabrze 1:2 to kolejny krok w kierunku wielkiej katastrofy

To jest już dramat. Piłkarze Górnika przed meczem z Jagiellonią w Białymstoku podkreślali wagę tego starcia, określając stawkę na "sześć punktów". Zwłaszcza, że na murawę wychodzili jako zespół ze strefy spadkowej. Tę batalię na Podlasiu też jednak przegrali i zostaną pod kreską.

Trener Bartosch Gaul znów dokonał zmian w wyjściowej jedenastce. Dla podstawowego do tej pory Blaża Vrhovca zabrakło miejsca w kadrze, natomiast Jules Mvondo sam się wykreślił kopiąc w poprzedniej kolejce Josue, gdy legioniści świętowali zdobycie gola. W Białymstoku zabrzanie zaczęli jednak dobrze, a Lukas Podolski w 24 minucie zrobił to, co potrafi najlepiej, czyli zdobył piłkę, kawałek z nią przebiegł, po czym odwrócił się i kopnął ją do siatki!

Jak się jednak okazało był to jedyny celny strzał Górnika w tej połowie. Jagiellonia natomiast oddała trzy i zamieniła je w dwa gole. W 27 minucie Nene popisał się pięknym uderzeniem z 25 metrów, a tuż przed przerwą VAR dostrzegł, że Emil Bergstroem kopnął w stopę Tarasa Romanczuka. Rzut karny wykonał Marc Gaul, Daniel Bielica odbił piłkę, ale wprost pod nogi strzelca, a ten z zimną krwią wkopał ją do pustej bramki.