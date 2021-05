Górnictwo. Karolina Baca-Pogorzelska: Ten film jest dla mnie dużym wyzwaniem i... pożegnaniem z branżą

Rozmowa z Karoliną Bacą-Pogorzelską, dziennikarką zajmująca się branżą górniczą, która pracuje nad filmem o zmierzchu górnictwa. - Polska, która dziś jest największym producentem węgla kamiennego i drugim co do wielkości (po Rosji) w całej Europie siłą rzeczy jest punktem wyjścia do filmu - mówi.

Czy osobie, mówiącej o sobie, że „węgiel odmienia przez wszystkie przypadki” - ciężko było przystąpić do prac nad filmem, który ma udowodnić, że koniec węglowego świata już się zaczął i jest nieuchronny? Oczywiście, że tak! Od 14 lat „wgryzałam” się w górnictwo praktycznie od zera, nigdy nie byłam specjalistą „zza biurka”. Weszłam w ten świat, zaprzyjaźniłam się z wieloma górnikami i mi zrozumienie tej zmieniającej się na naszych oczach rzeczywistości również zajęło sporo czasu. Ale ekonomia i fakty są nieubłagane. Nie da się w nieskończoność zaklinać rzeczywistości. Wiem, za chwilę padną argumenty: a bo Chiny nie odchodzą od węgla (nie jest to prawdą, bo zmniejszają znacznie budowę bloków węglowych), a bo tamci, a bo inni, a w ogóle Unia Europejska ze swoimi 11 proc. globalnej emisji CO2 wychodzi przed szereg. Tylko, że na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć jako pierwszy. Ten film jest dla mnie dużym wyzwaniem. Bo dla mnie on też jest takim swoistym pożegnaniem z branżą, choć oczywiście mówimy o węglu energetycznym, bo koksujący - baza do produkcji stali - na razie jest na liście surowców krytycznych UE. Wiele kopalń, w których już byłam, nie działa. I to ostatni dzwonek, by zrealizować ten dokument.

Pochodzisz z typowo górniczej rodziny? Co wpłynęło na twoje zainteresowanie kopalniami i każe ci tam wciąż wracać? Mogłabym teraz opowiedzieć wersję dla prasy i wersję prawdziwą (śmiech). Ale odpowiem zgodnie z prawdą. Ja wcale nie interesowałam się kopalniami i węglem do 2007 roku. Faktycznie, urodziłam się w Jaworznie, mój pradziadek i mój dziadek byli górnikami w Bytomiu na Dymitrowie (dzisiejsza nieczynna kopalnia Centrum), ale dziadek dostał nakaz pracy w Jaworznie na Komunie Paryskiej (nieczynny od lat Jan Kanty) i... tyle. Żadnego z nich nie znałam. Pracowałam od 2003 r. w „Rzeczpospolitej” w dziale miejskim i po studiach nie było dla mnie etatu. Gdy chciałam odejść, ówczesny wicenaczelny Paweł Jabłoński i ówczesny szef działu ekonomicznego Piotr Buczek (pochodzący zresztą z Czechowic-Dziedzic) zaproponowali mi „działkę” węglową, bo na emeryturę przechodziła wieloletnia śląska korespondentka działu ekonomicznego Barbara Cieszewska. Miałam 24 godziny na decyzję. Powiedziałam „tak”. Nie żałuję.

Pamiętasz swój pierwszy zjazd pod ziemię? Jak mało który z ponad 70 w działających kopalniach, nie tylko w Polsce. Oczywiście! To był Staszic przy ul. Karolinki (nomen omen) w Katowicach. Cztery godziny trwały dla mnie wieczność. Zgubiłam kalosza w muldzie, polubiłam myszy dowiadując się, że to one tam wówczas są, a nie szczury. Nie miałam łatwej przeprawy, chyba chcieli mi pokazać, że jest okropnie, żebym nigdy nie wracała. Ówczesna rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego i zresztą była dziennikarka, Edyta Tomaszewska, miała chyba niezły ubaw patrząc na mnie, gdy usiadłam na jakiejś rurze i powiedziałam, że dalej nie idę. Byłam jak ten osioł ze Shreka: „daleko jeszcze???”. A podczas wyjazdu na powierzchnię powiedziałam, że już rozumiem karczmy z piwem przy kopalniach. Jak piwo rzadko pijam, tak wtedy jego wizualizacja była niezwykła.

Tych anegdot i niespodziewanych sytuacji pewnie jeszcze by się nazbierało… Mam za sobą kilka dziwnych sytuacji na dole. Oprócz wspomnianego już wyłączenia kombajnu raz wykoleiła mi się kolejka spągowa i mój wagonik wywaliło. Innym razem ktoś zafundował nam awaryjne hamowanie kolejki Scharf i oznaczało to pokonywanie niełatwej trasy piechotą (mi akurat się podobało). Jeszcze innym razem na pokładzie pode mną doszło do silnego wstrząsu, ale na szczęście nikomu nic się nie stało, za to na powierzchni szklanki z szafek wypadały. A co było najgorsze? Najgorsze jest relacjonowanie katastrof. Ciągle ktoś ginie. Na dole są twoi koledzy, ratownicy, na linii masz rodziny, bo po tylu latach w branży wiedzą, jak cię znaleźć. Zresztą ja nigdzie nie jestem anonimowa. 5 maja to dla mnie jeden z najtrudniejszych dni. 2011 rok, Krupiński, ginie jeden górnik i dwóch ratowników, którzy szli kolegom na pomoc. 2018 rok, Zofiówka, ginie 5 górników. Na żadną z akcji nie wysłała mnie moja ówczesna redakcja. To były moje decyzje. I w każdej sytuacji - obym już nigdy nie miała takiej okazji - postąpiłabym tak samo.

Ile razy spotykałaś się ze stwierdzeniem, że wchodzisz w męskie buty, a kopalnie to nie jest miejsce dla kobiet? Tylko w początkowych latach. Najlepiej wspominam górnika w Bogdance, który na mój widok przeżegnał się i powiedział: w imię Ojca i Syna, k...a mać, baba na dole, to wypadek będzie. Zapewniam, że nie było. Ale innym razem na Wieczorku kombajnista podczas mojej wizyty najechał na jakiś kabel, odcięło zasilanie, jak przy wyrzucie metanu i w ówczesnym Katowickim Holdingu Węglowym - oczywiście żartem - usłyszałam, że więcej nie zjadę, póki nie odpracuję brakujących 900 ton (śmiech). O propozycjach mycia pleców to już mi się nawet mówić nie chce, chłopaki muszą coś nowszego wymyślić. Mocni są w grupie, ale jak w Silesii zapytałam z 10 lat temu, który ze mną idzie, to zapadła cisza.

Podkreślasz, że nasz węgiel, bez przenośni, można nazwać czarnym złotem, bo koszt jego wydobycia jest bardzo duży. Temat zamykania kopalń wywołuje wiele emocji, rozmawiasz o tym z górnikami. Ilu z nich tam naprawdę dopuszcza do siebie myśl, że to faktycznie może nastąpić? Szczerze? Na moje oko jakieś 80 proc. nie przyjmuje tego do wiadomości, bo zawsze przecież jakoś się udawało to czy tamto przesunąć i ugrać. Tymczasem oni jak najszybciej powinni zrozumieć, że 2049 rok jako koniec wydobycia dla zaledwie 1/4 z dzisiejszych kopalń węgla energetycznego jest mocno na wyrost, bo ten koniec nastąpi znacznie wcześniej. I dobrze, by zaczęło to do nich naprawdę docierać, bo potem będzie tylko płacz i zgrzytanie zębów. No ale tu ktoś musi mieć jaja, by z nimi szczerze rozmawiać, a nie obiecywać gruszki na wierzbie. Tymczasem ostatnia umowa społeczna to porozumienie między rządem a związkowcami. Naprawdę myślisz, że te 80 tysięcy osób z kopalń węgla kamiennego ma pojęcie czym to skutkuje?

W lutym tego roku, w środku pandemii, dokonałaś kolejnej rewolucji w swoim życiu zawodowym i trafiłaś do niezwykłego zespołu reporterów Outriders. Zawsze przecież głównie pisałaś. Teraz stałaś się dziennikarzem bardzo multimedialnym. No tak, śpiewam, tańczę, recytuję, mam nawet kontro na Tik-Toku . Nie ma chyba jednego powodu, który zdecydował. Z jednej strony było zmęczenie freelancem i chęć zmian, z drugiej zaś chyba możliwość sprawdzenia siebie. Od samego początku bowiem głównym celem była realizacja filmu dokumentalnego o zmierzchu górnictwa węgla kamiennego w energetyce w Polsce i na świecie, ale jednocześnie od początku mówiliśmy o podcaście. “One man show” jest wyzwaniem, ale ja się świetnie bawię przygotowując każdy z odcinków, a chyba o to w pracy też chodzi. Znowu też się czegoś uczę, do niedawna nie wiedziałam, co to jest A-roll czy B-roll. Po części zadecydowała też pandemia. Ja nie umiem usiedzieć na miejscu, a wiedziałam, że tutaj, choćby nie wiem co, to wiele podróży po prostu musi się udać. I to się dzieje.

Co odnalazłaś w Outriders? Jeśli powiem, że spokój ducha, to znaczy, że kłamię (śmiech). Odnalazłam tę multimedialność, o której wcześniej wspomniałaś. I jeszcze większe przekonanie, że nie ma „nie da się”. Kiedy zobaczyłam, jak Jakub Górnicki odpowiada na jedno z urzędowych pism w oparciu o Konstytucję, bo dostaliśmy kuriozalne dokumenty do podpisu, to uznałam, że dobrze trafiłam.. Film o zmierzchu górnictwa, nad którym pracujecie to przedsięwzięcie wymagające ogromnego zaangażowania czasu i energii. Wiele czasu spędziliście na Śląsku. Ten region będzie osią całego projektu? Polska, która dziś jest największym producentem węgla kamiennego i drugim co do wielkości (po Rosji) w całej Europie siłą rzeczy jest punktem wyjścia do filmu, który ma trwać 60-90 minut. Siłą rzeczy osią będzie tu przede wszystkim Górny Śląsk, gdzie od lutego byliśmy już kilka razy i to nie koniec. Zresztą projekty towarzyszące powstawaniu filmu, które publikujemy co miesiąc, w dużej mierze właśnie krążą wokół Górnego Śląska. Opublikowaliśmy już oś czasu z historią górnictwa węgla kamiennego na ziemiach polskich oraz artykuł o planach nowych kopalń, w tym tych na Śląsku. A w maju pokażemy nasz filmowy wywiad-rzekę z Jerzym Buzkiem, który kręciliśmy w... pociągu z Warszawy do Katowic, ale dojechaliśmy aż do Bielska-Białej, tak wiele tematów mieliśmy do poruszenia. Cieszę się, że nasze projekty są często inspiracją dla innych mediów, bo nie wiem ilu wywiadów z profesorem doliczyłam się po naszym pociągu.

Plan filmu zakłada również zdjęcia, które będą kręcone poza granicami Polski. Wiadomo, że nie wszystkie lokacje, które zakładaliście, będą możliwe do realizacji ze względu na pandemię koronawirusa. Na jakich miejscach szczególnie wam zależało? Zależało nam na największych producentach węgla kamiennego. Mam na myśli m.in. Australię, Indonezję, Chiny, Indie, RPA, Kolumbię, USA czy Rosję. Ale i na krajach, które od wydobycia węgla kamiennego odeszły czy odchodzą same, z różnych powodów. To m.in. Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Hiszpania i Ukraina. W maju zaczynamy nasze zagraniczne wojaże, na razie w Europie. Z kolei poza nią wiemy, że na pewno nie polecimy do Chin, gdzie stale obowiązuje 28-dniowa kwarantanna czy do Indii, gdzie mamy nową mutację koronawirusa. Liczymy, że w lecie Australia wpuści dziennikarzy, staramy się też o pozwolenia w USA. Nasz zespół do tego czasu będzie zaszczepiony, mamy więc nadzieję, że się uda. W Europie większych problemów nie ma, oczywiście za wyjątkiem Rosji, ale nie jesteśmy zaskoczeni. Kłopoty mamy z kolei w czeskim OKD, ale i z tym sobie poradzimy.

Jesteś kierownikiem tego projektu, ale takim, który własnoręcznie kreśli wszystkie punkty na mapie, czy w zespole panuje „twórczy młyn”? U nas we wszystkim panuje „twórczy młyn” (śmiech). Ale jak to ja, uparciuch, staram się jednak stawiać na swoim, co nie znaczy, że nie słucham podpowiedzi koleżanek i kolegów. Ile czasu założyliście na realizację tego filmu? Zdjęcia ruszyły w marcu, premiera w październiku. Czyli około pół roku pracy na zdjęciach. Teraz będzie najbardziej intensywnie. Premiera zapowiadana jest na jesień tego roku. Zdążycie? Może odbędzie się na Śląsku?

Musimy zdążyć. Podpowiedziałaś nam chyba rozwiązanie, o którym jeszcze nie myśleliśmy, a jest warte uwagi. Film w założeniu ma być dostępny wszędzie i dla wszystkich. Pomyślimy jednak o prapremierze na Śląsku. Czy planujecie szerszą promocję filmu? Pokazy poza granicami Polski?

Trwają rozmowy z zagranicznymi partnerami, nie mogę zdradzać szczegółów. Ponieważ prowadzimy zbiórkę wspierającą realizację filmu, to chcemy go jak najszybciej pokazać publicznie. Ale na kilku festiwalach powinniśmy się pojawić. Ile kolejnych projektów do spełnienia czego spokojnie na swój czas? Nie jesteś typem osoby, która długo usiedzi w jednym miejscu. Wszystkie projekty towarzyszące powstawaniu filmu są po mojej stronie. Ale teraz je już powoli domykamy, dzięki czemu ogromny kamień spadł mi z serca. Wiesz, projektów jest wiele, nie tylko energetycznych, ale trzeba też mierzyć siły na zamiary. Ja, wbrew pogłoskom, jednak nie jestem cyborgiem. Jestem? Wyobrażasz sobie siebie na emeryturze? Czy to zbyt egzotyczne dla ciebie słowo? E czym? (śmiech). Mam w górnictwie jeszcze trochę do zrobienia przed 2049 rokiem. Poza tym oprócz węgla kamiennego mamy jeszcze węgiel brunatny, a to już temat na osobny film.

Karolina Baca-Pogorzelska. Dziennikarka, inżynier górniczy II stopnia, laureatka m.in. nagród Głównego Instytutu Górnictwa i Wyższego Urzędu Górniczego.Z fotografem Tomaszem Jodłowskim wydała książki „Drugie życie kopalń”, „Babska szychta” i „Ratownicy. Pasja zwycięstwa”. Efektem współpracy z Michałem Potockim po dwóch latach dziennikarskiego śledztwa jest ich książka o imporcie antracytu z okupowanych terytoriów Ukrainy „Czarne złoto. Wojny o węgiel z Donbasu”. Za ten temat autorzy zostali nagrodzeni m.in. Grand Press i Nagrodą im. Dariusza Fikusa.

Co zrobić by zarabiać na galach MMA?