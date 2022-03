Górnicy JSW SiG z niższą premią i nadal bez podwyżek. Związkowcy dogadali się za to z zarządem spółki w kwestii flapsów. Będą dalsze rozmowy Piotr Chrobok

Szefostwo JSW SiG spełniło dwa z trzech postulatów związkowców. arc. Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dwa z trzech postulatów związków zawodowych JSW SiG zostały spełnione. Związkowcy porozumieli się z zarządem spółki-córki JSW co do wzrostu wartości posiłków profilaktycznych, tzw. flapsów. Porozumienie osiągnięto także w kwestii wypłaty jednorazowej premii. Ta jest jednak ponad dwukrotnie niższa niż domagała się "Solidarność" SiG-u, przez co górnicy nie są z niej zadowoleni.