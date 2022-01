Górnicy PGG wracają z Warszawy. Jest szansa na podwyżki i rekompensaty. Ziętek: Jesteśmy dobrej myśli

Górnicy zrezygnują z protestów? Porozumienie blisko

Dziś na godz. 11:00 zaplanowano rozmowy przedstawicieli związków zawodowych oraz rządu, z wiceministrem Piotrem Pyzikiem na czele. Odbyło się ono w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie. Chociaż mało kto oczekiwał, że negocjacje doprowadzą do rozstrzygnięcia sporu, który ciągnie się już od wielu tygodni, to przyniosły one nieoczekiwane rezultaty.