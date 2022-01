Górnicy piszą do ministra Sasina i grożą strajkiem. Chodzi o szybsze zamykanie kopalń Tomasz Breguła

Przedstawiciele związków zawodowych od wielu tygodni informują o konieczności jak najszybszego przystąpienia do realizacji zapisów umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. Zarzucają rządzącym opieszałość i niepokoją się ostatnimi doniesieniami na temat wcześniejszej likwidacji kopalń. W piśmie skierowanym 13 grudnia do ministra Jacka Sasina grożą, że jeżeli rządzący nie podejmą rozmów w tej sprawie do 21 stycznia, górnicy przystąpią do ostrych akcji protestacyjno-strajkowych.