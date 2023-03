Górnicze związki zawodowe protestowały w Warszawie. Sprzeciwiały się unijnym planom wprowadzenia rozporządzenia redukcji emisji metanu Piotr Chrobok

Kilkuset związkowców przeciwstawiało się w Warszawie unijnym zamiarom wprowadzenia w życie dyrektywy metanowej, ograniczającej emisję metanu "produkowanego" przy okazji wydobycia węgla. Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, od 2027 roku kopalnie mogłyby emitować do atmosfery maksymalnie 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. To normy, których polskie kopalnie nie są w stanie spełnić, przez co jak wskazują związki zawodowe, a nawet prezesi górniczych spółek, grozi im likwidacja.