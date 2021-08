Górnik Polkowice - Podbeskidzie 1:1. Nowi Górale wciąż w budowie

To było lato pełne zmian w Podbeskidziu. Zatrudniony po spadku z PKO Ekstraklasy dyrektor sportowy Łukasz Piworowicz wymienił sztab szkoleniowy i przewietrzył szatnię, w której znalazło się aż czternastu nowych piłkarzy. Trenerzy Piotr Jawny i Marcin Dymkowski mieli tym samym bardzo mało czasu, by zgrać zupełnie nowy zespół. Mecz w Polkowicach pokazał, że będą potrzebować go znacznie więcej. Górale w przeciętnym stylu zremisowali z beniaminkiem, a od porażki uchronił ich bramkarz Michal Pesković.

Górnik wprawdzie również przystąpił do sezonu z nowym trenerem (po awansie Paweł Barylski zastąpił Janusza Niedźwiedzia), ale w jego grze było widać pewność i powtarzalność. Gospodarze rozumieli się na boisku lepiej i nie obawiali się przejmować inicjatywy - w przekroju całego meczu częściej utrzymywali się przy piłce pokazując, że wchodzą do pierwszej ligi bez żadnych kompleksów.