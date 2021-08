Górnik Polkowice - Podbeskidzie 1:1 RELACJA LIVE Nowe otwarcie Górali

W niedzielnym meczu 1. kolejki Fortuna 1. Ligi Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Polkowice. Relacja LIVE na dziennikzachodni.pl. Początek spotkania o godz. 15:00.

GÓRNIK POLKOWICE – PODBESKIDZIE NA ŻYWO

GÓRNIK POLKOWICE – PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA RELACJA NA ŻYWO

To było lato zmian w Bielsku-Białej. Nowy dyrektor sportowy Łukasz Piworowicz dokonał niemal całkowitego przewietrzenia szatni Podbeskidzia, w której jest aż trzynaście nowych twarzy w porównaniu do poprzedniego sezonu. Nowemu projektowi z ławki rezerwowych będzie przewodniczył ściągnięty z Wrocławia duet trenerski Piotr Jawny i Marcin Dymkowski, a na boisku Górali do boju poprowadzi Kamil Biliński – nowy kapitan zespołu.Pomimo trudnych tygodni po spadku z PKO Ekstraklasy, przy Rychlińskiego po zakończonym okresie przygotowawczym panuje zadowolenie.Jakiego Podbeskidzia możemy spodziewać się w pierwszym meczu w Polkowicach? Trenerzy Górali od pierwszego meczu chcą wprowadzać swoją filozofię gry zespołu, która ma być oparta na posiadaniu piłki i kontr-pressingu, który będzie miał na celu jak najszybszy odbiór piłki po jej stracie.Kibiców pod Klimczokiem zmartwiła jednak próba generalna przed startem ligi – tydzień temu w zremisowanym sparingu z drugoligową Garbarnią Kraków Górale stracili aż cztery bramki. - Nie codziennie traci się tyle goli, ale ten mecz miał nam pokazać czy jesteśmy w stanie narzucić styl gry przeciwnikowi przez całe spotkanie. Nie graliśmy w optymalnym składzie, te stracone bramki oczywiście bolą, ale to nie było kluczowe dla oceny tego spotkania. W kolejnych meczach organizacja gry w defensywie będzie stała na znacznie wyższym poziomie – zapewniają Jawny i Dymkowski.Górnik Polkowice to beniaminek pierwszej ligi, ale trenerzy Podbeskidzia dobrze znają jego mocne i słabsze strony dzięki ubiegłorocznej rywalizacji w drugiej lidze, gdy prowadzili rezerwy Śląska Wrocław. – Doceniamy przeciwnika, bo wywalczenie awansu to duża rzecz, a każdy beniaminek może wejść w nowy sezon na fali entuzjazmu po sukcesie – uważa Dymkowski.W Polkowicach latem także doszło do kilku zmian, przede wszystkim na ławce trenerskiej – Janusza Niedźwiedzia zastąpił Paweł Barylski. Do zespołu dołączyło kilku zawodników z doświadczeniem występów w pierwszej lidze czy nawet Ekstraklasie, jak Marcin Biernat, Maciej Pałaszewski czy Adrian Purzycki. Klub z Dolnego Śląska musiał liczyć się także z kilkoma osłabieniami, bo Ernestem Terpiłowskim zainteresował się Bruk-Bet Termalica Nieciecza, a podstawowy obrońca Maciej Kowalski-Haberek dołączył do Podbeskidzia i ma spore szanse na występ w niedzielnym starciu.Tekstowa relacja live z meczu Górnik Polkowice – Podbeskidzie Bielsko-Biała na dziennikzachodni.pl.Transmisja TV na internetowej platformie ipla.tv. Początek spotkania o godz. 15:00.