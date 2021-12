Górnik Zabrze - Azoty Puławy: Hit soboty PGNiG Superligi niczym gala bokserska WIDEO

Górnik Zabrze - Azoty Puławy: Hit soboty PGNiG Superligi niczym gala bokserska

W sobotę o godz. 13.15 Górnik Zabrze zmierzy się z Azotami Puławy. To będzie znakomite zwieńczenie 2021 roku w Hali Pogoni, bowiem zagrają ze sobą czwarta i trzecia drużyna tabeli PGNiG Superligi.

Podopieczni trenera Marcina Lijewskiego mają z puławianami rachunki do wyrównania, bo to właśnie z tym zespołem przegrali w czerwcu rywalizację o brązowy medal. Teraz po 12 meczach Górnik traci do Azotów pięć punktów i chcąc pozostać w ścisłej czołówce tabeli nie może sobie pozwolić na stratę punktów.

W Zabrzu spotkanie Górnika z Azotami zapowiadają niczym galę bokserską. Zobaczcie materiał wideo, który klub przygotował przed tym hitowym pojedynkiem.

Zabrzanie ostatni raz wygrali z Puławami dokładnie rok temu - 11 grudnia 2020 r. Podobnie jak teraz mecz rozgrywany był w szczycie fali covidowej pandemiii i Azoty zagrały w nim poważnie osłabione.