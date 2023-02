Górnik Zabrze – czwarta trybuna zostanie wyburzona. Kibice zostawili tu wiele emocji. Ukończenie budowy stadionu coraz bliżej

Górnik Zabrze – historyczna trybuna zostanie wyburzona

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zabrze podejmuje kolejne działania zmierzające do zamknięcia stadionu Górnika Zabrze od zachodniej strony. Krokiem do realizacji tego celu jest wyburzenie historycznej trybuny zachodniej. Umowę na to zadanie podpisano 24 lutego.