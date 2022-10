Górnik Zabrze dba o pamięć o swoich piłkarzach, działaczach i kibicach. 1 listopada na trybunach stadionu odbywa się wzruszająca ceremonia

W Górniku Zabrze o historię dba się na każdym kroku. 1 listopada ma to jednak wymiar szczególny. Działacze klubu, młodzież z Akademii Górnika, kibice i piłkarze odwiedzają wtedy groby ludzi ważnych dla czternastokrotnych mistrzów Polski.

-Tę tradycję rozpoczął świętej pamięci Jan "Bolek" Niesyto, czyli rzecznik tysiąclecia...Z nim i Jankiem Kowalskim odwiedziliśmy groby byłych piłkarzy i ludzi związanych z klubem, zapalaliśmy znicze i składaliśmy wiązanki. I tak odbywa się to co roku do dziś - wspomina Stanisław Oślizło, legendarny kapitan wielkiego Górnika.

Klub opiekuje się grobami byłych piłkarzy. Odnowiono między innymi miejsca spoczynku Huberta Skowronka, Edmunda Kowala i Alojzego Dei.

W dzień Wszystkich Świętych kibice spotykają się też na Arenie Zabrze. O 19.48 na trybunach odpalają race, by w ciszy wspominać zmarłych, którym Górnik był bliski. Po raz drugi nie będzie już z nimi najbardziej rozpoznawalnego fana Stanisława "Leona" Sętkowskiego, ale jego legendarny dzwonek znów będzie słyszalny....