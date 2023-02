Górnik Zabrze dokonał egzotycznego transferu. Na Roosevelta trafił reprezentant Curacao Jacek Sroka

Anthony van den Hurk został nowym piłkarzem Górnika Zabrze gornikzabrze.pl

Tuż przed zamknięciem okienka transferowego Górnik Zabrze dokonał egzotycznego wzmocnienia. Nowym piłkarzem Trójkolorowych został Anthony Van Den Hurk. To 30-letni reprezentant Curacao, który został wypożyczony do zabrzańskiego klubu z tureckiego Caykur Rizespor do końca bieżącego sezonu.