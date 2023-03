Górnik Zabrze: Gorąca atmosfera przed meczem z Wisłą. Trener Gaul twierdzi, że prezes nie postawił mu ultimatum, ale brzmiał jakby tak było

Trener Bartosch Gaul mówi o ultimatum

- Trener Bartosch Gaul przygotowuje drużynę do piątkowego meczu. Mecz z Wisłą Płock jest dla Górnika bardzo ważny, a praca trenera Bartoscha Gaula zweryfikowana będzie po piątkowym spotkaniu - napisano we wtorkowym oświadczeniu zabrzańskiego klubu.

Prezes Adam Matysek nie zamierza odnosić się do kwestii ultimatum.

- Nie ma takiego tematu. Przede wszystkim mam wrażenie, że media były niezadowolone i rozczarowane, że nie zwolniliśmy trenera Bartoscha Gaula - oświadczył szef klubu z Roosevelta. - Nie wydawaliśmy komunikatu było źle, wydaliśmy, ale nie taki jak oczekiwano, też nie najlepiej. Klub ma prawo prowadzić politykę informacyjną według własnego uznania, chociaż może rzeczywiście oświadczenie pojawiło się za późno. Na razie skupiamy się na meczu z Wisłą Płock i to jest najważniejsze. Nie chcę wypowiadać się jednoznacznie, że to mecz ostatniej szansy i tak dalej, ale też nie wiem, co się może wydarzyć po meczu z Wisłą Płock.