Górnik Zabrze i Raków wśród najbardziej medialnych w Polsce. Prowadzą Legia i Lech. Lista TOP 10 klubów, o których jest głośno

Z analizy PSMM Monitoring & More wynika, że w styczniu Legia Warszawa była najbardziej medialnym klubem piłkarskim w Polsce. W czołowej dziesiątce znalazły się dwie drużyny z województwa śląskiego - Raków Częstochowa i Górnik Zabrze.

Córka Podolskiego przyciągnęła uwagę

„Styczeń był miesiącem przygotowań do wznowienia sezonu oraz pierwszej kolejki po zimowej przerwie. W sytuacjach, w których nie mamy do czynienia ze sportowymi emocjami, to właśnie Legia zazwyczaj jest najbardziej popularna w mediach spośród wszystkich klubów PKO BP Ekstraklasy. Nie inaczej było również i tym razem, choć klub nie był zamieszany w żadne spektakularne transfery” - czytamy na stronie psmm.pl.

O Górniku Zabrze było głośno m.in. ze względu na narodziny trzeciego dziecka Lukasa Podolskiego. „Poldi” ma drugą córkę. Raków Częstochowa budzi emocje, ponieważ stoi przed wielką szansą największego sukcesu w historii klubu, czyli zdobyciem mistrzostwa Polski.