Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:2. Wielki dramat na Roosevelta

Górnik Zabrze po świetnym początku rundy wiosennej, czyli ligowym zwycięstwie nad Stalą i pucharowym nad Piastem, był faworytem pierwszego domowego meczu tej rundy przeciwko Jagiellonii. Zwłaszcza, że goście, z Piotrem Nowakiem na ławce trenerskiej, przyjechali na Roosevelta po porażce z Termalicą Nieciecza.

Jan Urban ustawił swój zespół ofensywnie, ale to Jagiellonia w lepszym stylu weszła w spotkanie i w pierwszych minutach kilka razy poszukała szczęścia pod bramką Daniela Bielicy.

Gospodarze dość długo sami pomagali rywalom zaliczając sporo prostych strat piłki, ale w końcu przeszli do konkretów. Gola na 1:0 powinien zdobyć Łukasz Podolski, który niemal z punktu pola karnego strzelił prosto w Zlatana Alomerovicia, ale co się odwlecze to nie uciecze i ze swojej szansy skorzystał Piotr Krawczyk. Napastnik zabrzan kopinięciem piłki do siatki zamknął świetne dośrodkowanie Roberta Dadoka z linii końcowej. Jagiellonii na pewno nie sprzyjał bałagan w defensywie po zejściu Przemysława Mystkowskiego, przypadkowo znokautowanego w polu karnym. Uszczęśliwiony Krawczyk stracił jednak chyba koncentrację, bo w doliczonym czasie gry przegrał pojedynek z bramkarzem Jagiellonii.