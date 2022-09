Górnik Zabrze: Jedna i bardzo droga oferta w pierwszym przetargu związanym z budową czwartej trybuny. A Spółka Stadion milczy

Pierwszym etapem prac, których zwieńczeniem ma być powstanie czwartej trybuny na Arenie Zabrze, jest przeniesienie w inne miejsca funkcji spełnianych wciąż przez starą część stadionu. Inauguracyjny przetarg dotyczył „zmiany lokalizacji tymczasowej infrastruktury związanej z produkcją sygnału telewizyjnego w czasie budo-wy IV trybuny Areny Zabrze”.

W odpowiedzi wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Mostostal Zabrze, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. W dodatku opiewa ona na kwotę 1.047.155,24 zł, podczas gdy oferta zamawiającego to 553.500.

Co ta sytuacja oznacza dla inwestycji? Zarządzana przez prezesa Tadeusza Dębickiego i należąca do Miasta Zabrze Spółka Stadion - jak to ma w zwyczaju - od kilku dni nie udzieliła odpowiedzi na przesłane jej pytania dotyczące wyniku przetargu.

Z naszych informacji wynika jednak, że fakt otrzymania tylko jednej odpowiedzi i to na znacznie wyższą od spodziewanej kwotę, nie musi skutkować rozpisaniem nowego przetargu. Obszerny dokument z Mostostalu jest obecnie analizowany, a decyzja zostanie ogłoszona wkrótce. Odrzucenie oferty oznaczałoby z kolei poważne opóźnienie w harmonogramie prac. Warto przypomnieć, że realizacja inwestycji ma się rozpocząć w bieżącym roku, a zakończyć w 2025.