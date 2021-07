Górnik Zabrze już zarabia na Lukasie Podolskim. Kibice mogą kupować koszulki z okazji przyjścia „Poldiego” do 14-krotnego mistrza Polski

NOWE Były ksiądz Paweł Kania być może trafi do ośrodka w Gostyninie. Zadecyduje sąd

Dyrektor zakładu karnego, w którym aktualnie przebywa były ksiądz Paweł Kania, skierował wniosek do wrocławskiego sądu o uznanie Kani za osobę stwarzającą zagrożenie. Były ksiądz został skazany za gwałty na nieletnich. Jeśli sąd przychyli się do wniosku, może zastosować wobec niego nadzór prewencyjny lub umieścić go w ośrodku w Gostyninie. Do ośrodka w Gostyninie trafiają najbardziej niebezpieczni przestępcy. - informuje Onet.pl