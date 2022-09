Górnik Zabrze. Kibice dołączyli do bojkotu fanów GieKSy i nie pojawią się na trybunach przy Bukowej na derbach Śląska w Pucharze Polski!

Na Facebooku kibiców GieKSy pojawił się taki komunikat:

„Pucharowy mecz z Górnikiem Zabrze zostanie rozegrany już 20 października o godzinie 20.30, a my z tego miejsca chcielibyśmy zaprosić wszystkich kibiców GieKSy i Górnika pod płot stadionu, gdzie będziemy kontynuować bojkot przeciwko szkodliwym rządom Marka Szczerbowskiego.

Dotychczas mogliśmy liczyć na Waszą solidarność, dlatego mocno wierzymy, że nikt nie da się nabrać na atrakcyjność tego spotkania, piłka nożna bez kibiców nie ma sensu i tak niestety pozostanie również w tym wypadku.

Osoby mogące ten konflikt rozwiązać doskonale wiedzą co muszą zrobić, nie pozostaje nic innego jak wzięcie się wreszcie do pracy.

BOJKOT TRWA!!!”.