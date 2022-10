Górnik Zabrze: Kibice mają szansę wrócić do TOP-10. Mecz z Widzewem zapowiada się rekordowo!

W środę rano licznik sprzedanych biletów na mecz Górnik Zabrze - Widzew Łódź zbliżał się do 7.500. To bardzo dobry wynik, bo tradycją jest znaczące przyspieszenie dopiero w ostatnich godzinach przed spotkaniem.

- Mamy podstawy, by spodziewać się kompletu widzów - przyznaje rzecznik Konrad Kołakowski.

Swoich członków mobilizuje też Torcida, czyli grupa najbardziej zagorzałych kibiców Górnika. Na Facebooku znalazł się taki apel:

#NabityMłyn - Wszyscy na Widzew!

Są takie mecze, gdzie stawką jest wysokie miejsce w tabeli, są też takie mecze, gdzie liczy się to, żeby zrobić rozp...na trybunach! Nadchodzący szpil z Widzewem definitywnie zalicza się do tej drugiej grupy.

W ostatnim czasie mobilizowaliśmy się głównie na wyjazdy i wychodziło to bardzo dobrze. Teraz pora zadbać o to, jak zaprezentujemy się na meczu przy Roosevelta.

Torcida ma być tego dnia wypchana po brzegi. Każdy z nas ma zadbać o to, by o tym meczu zawczasu usłyszał jego brat, kuzyn, kumpel z pracy i wszystkie ziomki z osiedla. Tak aby wszyscy wiedzieli, że 28 października o godzinie 20:30 widzimy się na młynie, a potem przez cały mecz zdzieramy gardła i robimy wszystko o co poprosi nas młynowy lub ultrasi. Jak śpiewamy - to śpiewamy wszyscy. Jak skaczemy - to skaczemy wszyscy. Żadnych hot dogów w trakcie, żadnego nagrywania i żadnego pisania SMSów. Wynik na boisku też w tym czasie nie ma znaczenia. Przez te dwie godziny skupiamy się tylko na tym, żeby stadion dosłownie odleciał.

#NabityMłyn - to jest nasz podstawowy cel na 28 października. Przekaż ten tekst dalej, niech wszyscy Twoi kumple o tym się dowiedzą.

CZY NA DOLE, CZY NA SZCZYCIE - GÓRNIK ZABRZE NASZYM ŻYCIEM!