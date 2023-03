Górnik Zabrze: Kolejny Lukas w klubie. Ten będzie grał w piłkę ręczną

W środowe południe na mediach społecznościowych Górnika pojawił się film, na którym Morkovsky wita się z fanami zabrzan, kończąc wypowiedź „Jadymy durś”. Wiele wskazuje na to, że z nim w składzie Górnik będzie jeszcze mocniejszy, a liga zyska zawodnika, który ma wszystko, by zostać jedną z jej jaśniejszych i ważniejszych postaci.

Morkovsky urodził się 4 stycznia 2002 roku, mierzy 189 cm wzrostu, waży 88 kg. Mając szesnaście lat zaczął grać w juniorskich reprezentacjach Czech. W końcu trafił do „jedynki” prowadzonej przez Xavi Sabate, a jeżeli trener tej klasy daje szansę regularnej gry 20-latkowi, to musi w nim widzieć duży potencjał. - To bardzo dobry ruch. U nas mówią o nim supertalent i wielka nadzieja czeskiej piłki ręcznej. Zagra na dwóch pozycjach, świetny jeden na jeden – zachwala rodaka Martin Galia, były bramkarz Górnika i asystent Sabate w kadrze Czech.