Górnik Zabrze: Kulisy sobotniego spotkania z Lechią Gdańsk, czyli wszystko o akcji "Ratujemy mecz"

W czasie pierwszej połowy sobotniego meczu Górnika Zabrze z Lechią Gdańsk nastąpił śnieżny armageddon. W ciągu kilku minut widoczność spadła niemal do zera, a murawę pokryła biała warstwa. Sędzia Damian Sylwestrzak po krótkiej konsultacji przerwał spotkanie i piłkarze powędrowali do szatni.

Rzecznik z łopatą

Wtedy na płytę wyjechał sprzęt do odśnieżania i pojawiło się sporo osób z łopatami. Korzystając z faktu, że opady znienacka się skończyły, rozpoczęto operację „ratowania meczu”.

- Z łopatami biegali wszyscy. Kierownik drużyny, ludzie z mediów klubowych, nasi pracownicy techniczni, ja też brałem w tym udział. Mieliśmy wzorcowy przykład kooperacji i dzięki temu spotkanie udało się dokończyć, a to było najważniejsze - mówi rzecznik Górnika Konrad Kołakowski.

- W akcji brały udział dwa sprzęty mechaniczne: kosiarki ze sprzętem ciągnionym do odśnieżania. W ruch poszło osiem specjalnych łopat do śniegu. Do tego ważną rolę odegrał wózek do malowania linii, którym zmieniono kolor na czerwony zgodnie z wymogami sędziego i delegata Ekstraklasy - dodaje wiceprezes Spółki Stadion, Maciej Buchalik. - W samą akcję ratowania sobotniego meczu, jak to żartobliwie, acz prawdziwie, określane jest sobotnie działanie, bezpośrednio zaangażowanych było 25 osób (dziewiętnaście ze Spółki Stadion oraz sześć z Górnika Zabrze). Cieszy nas, że później na twitterowym profilu Lechii pojawiła się humorystyczna grafika z najlepszym zawodnikiem meczu, którym wybrano „Traktorka” wraz z operatorem.