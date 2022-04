Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:3. Zdjęcia i relacja z szalonego meczu

- Nie udało nam się zastąpić Jesusa Jimeneza. Może Higinio Marin dojdzie w końcówce sezonu do formy i nam pomoże? - mówił kilka dni temu trener Górnika Zabrze Jan Urban.

Szkoleniowiec postanowił zweryfikować swoje nadzieje już w meczu z Lechią Gdańsk i 28-letni Hiszpan wyszedł na boisko w podstawowej jedenastce. Dochodzenie do formy najwyraźniej jednak jeszcze trwa, bo piłkarz z Calasparry nie błyszczał, a co więcej w idealnej sytuacji z kilku metrów zamiast do bramki trafił w aut... Gwoli ścisłości trzeba jednak przyznać, że nieskuteczność w Górniku rozsiewa się jak epidemia i dotyczy nie tylko Marina, bo swoją okazję spartaczył też Bartosz Nowak. za to już w 11 minucie Ilkay Durmus pokazał, jak się strzela do siatki.

Za tę słabość zabrzanie płacą bardzo wysoką cenę. Z kolejki na kolejkę znikały szanse na zajęcie czwartego miejsca aż nic z nich nie zostało. - Te nasze celowniki faktycznie nie są dobrze ustawione. Mam nadzieję, że w przerwie dokręcimy śrubki i wskoczą na swoje miejsce - komentował rezerwowy bramkarz Grzegorz Sandomierski.