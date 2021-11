Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2. Zdjęcia z kapitalnego spektaklu w Zabrzu!

Janży pozazdrościł Łukasz Podolski i 33 sekundy po wznowieniu gry przez Legię on także po raz pierwszy cieszył się z gola dla Górnika! Byłemu mistrzowi świata przy dobitce główki Jimeneza dopisała sporo szczęścia, ale wcześniej solidnie na ten uśmiech losu zapracował. LP 10 był wreszcie liderem zespołu i wziął sobie do serca apel Jana Urbana o większy egoizm. Jednym z jego efektów był piękny strzał w 22 minucie, który jednak zatrzymał się na poprzeczce.

- Będzie 2:0 - rzucił w kierunku dziennikarzy Erik Janża opuszczając w piątek stadion Górnika Zabrze. Słowa Słoweńca zmaterializowały się już do przerwy meczu z Legią, a on sam strzelił swoją pierwszą bramkę w barwach czternastokrotnych mistrzów Polski.W 37 minucie dostał świetne dośrodkowanie od Jesusa Jimeneza, a błąd popełnił Cezary Miszta przepuszczając piłkę między nogami.

Górnik rozgrywał prawdziowy koncert, a Legia została zepchnięta do roli statysty. Euforia kibiców nie miała granic, natomiast Jan Urban dostawał nagrodę za odwagę. W podstawowej jedenastce znalazł się bowiem Dariusz Stalmach, który 16. urodziny będzie świętował 8 grudnia, co oznacza, że został najmłodszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek zagrał w Górniku w Ekstraklasie.

Zdesperowany trener Legii,. były szkoleniowiec Skry Częstochowa, Marek Gołębiewski, już w przerwie dokonał trzech zmian. To Górnik miał jednak wszystko w swoich rękach i niemal wszystko z nich wypuścił... Pomiędzy 52 i 53 minutą goście doprowadzili do wyrównania, przy czym drugi gol był efektem fatalnego błędu Grzegorza Sandomierskiego.

Na tym się jednak nie skończyło i końcówka miała iście piorunujący przebieg! W 90 minucie Jimenez dośrodkował do Krzysztofa Kubicy i ten głową posłał piłke do siatki. Między legionistami doszło do awantury, ale w tym czasie sędzia nie zunał gola, bo VAR pokazał spalonego na początku akcji. Kubica nie zamierzał jednak tego rozpamiętywać i w 6 doliczonej minucie powtórzył swój strzał, tym razem przy asyście Janży! Takiej eksplozji radości Arena Zabrze nie widziała już dawno!