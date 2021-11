Górnik Zabrze - Legia Warszawa. Kibice wypełnili Arenę Zabrze. Ależ się działo na meczu z Legią! Zobaczcie zdjęcia fanów

Komplet 23.103 kibiców oglądało z trybun mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa. To rekord frekwencji w tym sezonie na Arenie Zabrze i ósme spotkanie z co najmniej taką liczbą widzów w PKO Ekstraklasie. W tym zestawieniu daje to zabrzańskim kibicom piąte miejsce.

