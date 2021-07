Górnik Zabrze: Lukas Podolski trenuje z zespołem w Opalenicy. Mamy zdjęcia!

Górnik Zabrze przygotowuje się do nowego sezonu na kolejnym zgrupowaniu, tym razem w Opalenicy. Do zespołu dołączył już Lukas Podolski, najnowszy nabytek ekipy Jana Urbana.

Zgrupowanie potrwa do piątku 16 lipca. Zabrzanie mieszkają w ośrodku Remes, w którym do Euro 2020 przygotowywała się reprezentacja Polski, a w czasie mistrzostw 2012 znajdowała się baza Portugalczyków.

We wtorek o 11 w Grodzisku Wielkopolskim zabrzanie rozegrają sparing z Arką Gdynia. Wszystko wskazuje na to, że to spotkanie będzie debiutem Podolskiego w barwach Górnika.

Kadra Górnika na zgrupowaniu w Opalenicy:

Bramkarze: Daniel Bielica, Bartosz Neugebauer, Paweł Sokół.

Obrońcy: Robert Dadok, Stefanos Evangelou, Adrian Gryszkiewicz, Erik Janża, Kacper Michalski, Aleksander Paluszek, Dariusz Pawłowski, Jakub Szymański, Przemysław Wiśniewski.

Pomocnicy: Ishmael Baidoo, Filip Bainović, Mateusz Cholewiak, Adrian Dziedzic, Wojciech Hajda, Arsen Hrosu, Bartłomiej Korbecki, Krzysztof Kubica, Alasana Manneh, Bartosz Nowak, Michał Rostkowski, Dariusz Stalmach, Daniel Ściślak, Norbert Wojtuszek.

Napastnicy: Jesus Jimenez, Krzysztof Kiklaisz, Piotr Krawczyk, Lukas Podolski, Alex Sobczyk.