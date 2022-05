Górnik Zabrze ma napastnika z Legii Warszawa. Szymon Włodarczyk podpisał kontrakt na trzy lata

19-letni Szymon Włodarczyk odszedł z Legii po wygaśnięciu kontraktu z tym klubem. W poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy zaliczył siedem występów. Z Górnikiem Zabrze związał się kontraktem do 30 czerwca 2025 roku.

W zakończonym sezonie zagrał w sumie w 12 oficjalnych meczach (7 w PKO BP Ekstraklasie, 3 w Fortuna Pucharze Polski, 2 w Lidze Europy). Zdobył jedną bramkę w meczu Pucharu Polski z Motorem Lublin. Bardzo dobre liczby notował w trzecioligowych rezerwach Legii. W 17 meczach strzelił 10 bramek i dołożył 5 asyst.

Szymon Włodarczyk to etatowy reprezentant kadr młodzieżowych, począwszy od U-15 do U-19. Najwięcej bramek zdobył w reprezentacji do lat 17 (12 bramek w 9 meczach).

Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w greckim Arisie Saloniki. Od 2016 roku był piłkarzem Legii, gdzie poprzez drużynę juniorów oraz rezerwy został w końcu piłkarzem pierwszej drużyny. Zadebiutował 15 lipca 2020 roku.