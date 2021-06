Górnik Zabrze: Martin Chudy się żegna, w czwartek będzie sztab

Akcja rekrutacja na Politechnice Śląskiej na rok akademicki 2021/2022. Kandydaci mają do wyboru prawie 60 kierunków. Trwa letni nabór

Na Politechnice Śląskiej trwa akcja rekrutacja. Tegoroczna rekrutacja ruszyła 19 maja. Kandydaci mają do wyboru prawie 60 kierunków studiów, w tym 13 nowych. Politechnika Śląska to najstarszy na Górnym Śląsku uniwersytet techniczny i jedna z 10 uczelni badawczych w kraju. Letnia rejestracja na studia potrwa do 7 lipca.