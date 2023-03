Górnik Zabrze: Na meczu z Legią padnie rekord sezonu. Ilu kibiców zmieści się na trybunach? Rafał Musioł

Licznik sprzedanych biletów i karnetów na mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa przekroczył już 18 tysięcy. To oznacza, że w sobotni wieczór na Arenie Zabrze padnie rekord frekwencji tego sezonu. Ilu kibiców zmieści się na trybunach? Jaki wynik jest do pobicia? Czy dzięki temu fani z Zabrza wrócą do TOP-10 rozgrywek Ekstraklasy?