Górnik Zabrze: Ogłoszono przetarg na budowę czwartej trybuny! To kluczowy punkt tej inwestycji na Arenie Zabrze

W piątek 3 marca ogłoszono przetarg na budowę czwartej trybuny Górnika Zabrze. Tematem zadania jest "Dokończenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu".

Jak będzie wyglądała nowa trybuna?

1.1.1. pow. zabudowy ~ 5 445 m2

1.1.2. pow. użytkowa netto ~ 15 216 m2

1.1.3. wysokość trybun (nad poziom boiska ) - 20,92 m

1.1.4. wysokość zadaszenia - 31,57 m

1.1.5. długość budynku ~116 m,

1.1.6. szerokość budynku ~41,5

Ważny punkt przetargu dotyczy organizacji prac podczas rozgrywek ligowych:

Wykonawca będzie prowadził roboty z uwzględnieniem kalendarza rozgrywek. W szczególności, dotyczy to dnia meczowego

w którym dostęp do terenu budowy może zostać ograniczony lub wyłączony, co nie powoduje jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu.

Potencjalni wykonawcy muszą wnieść wadium o wartości: 650.000,00 zł. Ofert można składać do 5 kwietnia do godziny 10. Kwota oferowana przez inwestora zostanie ujawniona tuż przed otwarciem kopert z ofertami, które nastąpi o godzinie 11.