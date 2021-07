Górnik Zabrze - Omonia Nikozja. Jeszcze bez Lukasa Podolskiego zabrzanie przegrali z mistrzem Cypru. Siedem bramek w sparingu

W Zabrzu trwa wielkie zamieszanie z powodu przyjścia do Górnika 130-krotnego mistrza Niemiec i mistrza świata Lukasa Podolskiego. „Poldi” jeszcze nie dołączył do zabrzańskiej drużyny, która przygotowuje się do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Zabrzanie we wtorek rozegrali trzeci sparing tego lata. Podolski w czwartek podpisze kontrakt i przywita się z kibicami na stadionie przy Roosevelta.