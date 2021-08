Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0: Wielka mobilizacja piłkarzy i kibiców (zapowiedź, na żywo, transmisja)

Górnik Zabrze - Piast Gliwice, zapowiedź

Derby Górnik Zabrze - Piast Gliwice elektryzują kibiców na Śląsku. Ostatnie lata były udane dla gości, którzy zajmowali w tabeli wyższe miejsca niż zabrzanie, a Waldemar Fornalik znajdował sposób na Marcina Brosza. Górnik nie wygrał już z rywalem zza miedzy od sześciu spotkań, a w poprzedzającym je siódmym prowadził, jednak mecz przerwano i rywale otrzymali walkower.

Górnik zaczął obecne rozgrywki słabo, od dwóch porażek, ale ostatnie dwa spotkania - ze Stalą Mielec i Jagiellonią Białystok - wygrał. Piast rozegrał jeden mecz więcej i wyprzedza zabrzan o jeden punkt. W poprzedniej kolejce stracił gola na wagę remisu i ze Śląskiem Wrocław w doliczonym czasie gry. Niepokonany pozostaje za to od trzech kolejek.

Licznik kibiców w sobotę rano zbliżał się do 14.000 osób. Sporo wskazuje więc na to, że fani Górnika poprawią należący do nich rekord obecnego sezonu - 18.659 fanów na spotkaniu z Lechem Poznań (drugie miejsce zajmuje Lech - 14.652 z Lechią). Na Arenie Zabrze nie będzie zorganizowanej grupy z Gliwic. To kara za pamiętną zadymę na Okrzei w sezonie 2017/18, sobotnie spotkanie jest ostatnim z czterech zamkniętych dla gości.