Górnik Zabrze - Piast Gliwice. Czy kibice pobili rekord frekwencji? ZDJĘCIA KIBICÓW

Po pięciu (bez kilku zaległych meczów) kolejkach PKO Ekstraklasy kibice Górnika Zabrze dzierżyli rekord frekwencji wynikiem 18.659. Tylu fanów pojawiło się na spotkaniu z Lechem Poznań. Drugie miejsce zajmowali właśnie poznaniacy - 14.652 osób na spotkaniu z Lechią Gdańsk, a trzecie Wisły Kraków - 13.668 z Zagłębiem Lubin.

Sobotnie śląskie derby zmieniły ten układ podium i potwierdziły kibicowską dominację Górnika. Mecz z Piastem na żywo zobaczyło 18.652 osób, co daje zabrzańskim fanom podwójne prowadzenie w tym zestawieniu. Warto dodać, że na trybunach Areny Zabrze nie było zorganizowanej grupy gości. To ostatni element kary za zadymę z sezonu 2017/18. Do wyrównania rekordu zabrakło więc tylko siedmiu osób.

Atmosfera na Roosevelta była gorąca. Nie zabrakło też oprawy i racowiska oraz świec dymnych. Mecz nie został jednak przerwany.