Górnik Zabrze, Piast Gliwice i Raków Częstochowa. Finansowy raport PKO Ekstraklasy. Co wiemy o naszych klubach?

Powrót kibiców na stadiony – rekordowe przychody piłkarskiej Ekstraklasy - taki tytuł no-si najnowszy raport Deloitte „Piłkarska Liga Finansowa”, podsumowujący rozgrywki 2021/22.

Po raz kolejny zestawienie wygrała Legia Warszawa. Tym razem klub ze stolicy zanotował przychód w wysokości 155,18 mln zł (wliczała się do niego gra w Lidze Europy). Drugie miejsce zajął Lech Poznań - 79,08, a trzecie Raków Częstochowa - 47,91, który zepchnął z podium mieszczącą się na nim przed rokiem Lechię Gdańsk (szósta w raporcie). Górnik Zabrze jest siódmy - 40,36, a Piast Gliwice dwunasty - 26,57. Ten ostatni jest jednym z pięciu klubów, które w porównaniu do poprzedniego raportu zanotowały mniejsze przychody. Co więcej, pod względem różnicy in minus ekipa z Okrzei jest przedostatnia w lidze z wynikiem -6,9 mln. Gorzej wypadło tylko Zagłębie Lubin (-7,6). Tabelę przychodów zamyka Górnik Łęczna - 15,89.