Górnik Zabrze - Piotrkowianin: Powrót Wyszomirskiego do PGNiG Superligi

Górnik Zabrze po zwycięstwie nad Azotami Tarnów będzie chciał za ciosem i wygrać drugi mecz u siebie, Pokonać Piotrkowianina nie będzie jednak wcale łatwo.

- To drużyna, która opiera się na kolektywie. Grają bardzo zespołowo, nie opierają się na indywidualnościach. A jest im w tym o tyle łatwiej, że od dawna udaje się utrzymać trzon zespołu. W zasadzie zmieniają się nieliczni zawodnicy, ledwie kilka nazwisk - powiedział Piotr Rutkowski, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu grał w Piotrkowianinie.

Mecz Górnika z Piotrkowianinem rozpocznie się o godz. 18.15. Zabrzanie muszą zwrócić szczególną uwagę na Piotra Jędraszczyka. - Na pewno przeżywa teraz dobry okres i potrafi wykorzystywać okazje. Dlatego wiele piłek trafia do niego. My w obronie musimy się więc skupić na tym, by nie miał za łatwo - dodał Rutkowski, który od poprzedniego sezonu gra w Zabrzu.