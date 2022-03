Górnik Zabrze pozyskał dwóch reprezentantów Ukrainy. Do Polski przyjechali razem ze swoimi rodzinami

Prezes i właściciel Górnika Zabrze Bogdan Kmiecik postanowił wykorzystać dodatkowe okienko transferowe, otwarte przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce z powodu wojny toczonej na Ukrainie, i wzmocnić drużynę. Nowymi zawodnikami zabrzańskiego klubu zostali dwaj Ukraińcy - Dmytro Artemenko i Dmytro Ilchenko.

– Artemenko grał ostatnio w Rosji, więc była okazja pomóc mu, by z rodziną mógł przenieść się do Polski. Wszystko udało się załatwić sprawnie, żona i dziecko Dimy też są już w Zabrzu. Sezon trwa, mimo słabszego niż oczekiwaliśmy początku roku, wciąż mamy ambitne cele. Chcemy wygrywać i awansować w górę tabeli. Od razu dodam, że to nie jest wzmocnienie na chwilę. Podpisaliśmy z zawodnikiem wieloletni kontrakt. Mam nadzieję, że Dima pomoże Marcinowi Lijewskiemu i drużynie, by sezon zakończyć z zadowalającym nas wynikiem. W końcu to reprezentant swojego kraju. Swoją drogą, kibicuję jemu i wszystkim jego rodakom, by wojna jak najprędzej się skończyła – powiedział Bogdan Kmiecik, prezes Górnika.